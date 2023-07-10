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        Meteoroloji'den 13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz Bölgesi'nde 13 il için turuncu kod verilirken; Doğu Karadeniz'de yağışlar kuvvetli, yer yer şiddetli olacak. Diğer yandan İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağmur ve Doğu Anadolu'da da gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde poyraz etkili olacak...

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 07:32
        13 il için turuncu uyarı! Karadeniz'de sel tehlikesi var
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        Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı, Erzurum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 25°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 24°

        Bursa

        Güneşli 27°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 34°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 26°
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        Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı, Erzurum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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