2 bölge için yağmur ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ilçelerinin; akşam ve gece saatlerinde Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Hakkâri ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
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