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Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak
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Meteoroloji'den iyi haber geldi: Ülke genelinde yağış beklenmiyor

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artarak mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. İstanbul'da sıcaklıklar 22 derece...

29.10.2018 - 11:04 | Güncelleme: İHA

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artarak mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 20
İstanbul: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 24
Bursa: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.) 24
Adana: Az bulutlu ve açık 28
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu 24
Trabzon: Az bulutlu ve açık, sabah ve öğle saatlerinde parçalı bulutlu 22
Erzurum: Az bulutlu ve açık 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22

 

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