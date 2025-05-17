Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Marmara, Karadeniz ve Ege'de yağış bekleniyor. Yağışın; Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı bildirildi ve 19 il için "sarı" alarm verildi. Sıcaklık kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4-6 derece artıyor. İşte illerimizde sıcaklıklar, hava durumu ve alarm verilen kentler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Bolu, Karabük ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların, Marmara Bölgesi ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
19 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 19 kentimiz ise şöyle: İzmir (Sarı ve Turuncu), Bursa, Balıkesir, Edirne, Konya, Manisa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Aksaray, Yalova, Isparta, Kırklareli, Niğde, Uşak ve Karaman.
KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde sıcaklıklar ise şöyle olacak:
ANKARA: 27, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 21, Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
İZMİR: 25, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 23, Sabah saatlerinden itibaren yağış bekleniyor
BURSA: 22, Sabah saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor
BALIKESİR: 25, Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
EDİRNE: 22, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağış bekleniyor
KIRKLARELİ: 21, Sabah saatlerinde kuvvetli yağmur bekleniyor
A.KARAHİSAR: 27, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 30, Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA: 26, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 32, Parçalı bulutlu
ANTALYA: 25, Parçalı bulutlu
HATAY: 35, Parçalı bulutlu
ISPARTA: 25, Parçalı bulutlu
ÇANKIRI: 30, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE: 29, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KASTAMONU: 26, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 23, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 30, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN: 31, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 21, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 31, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 32, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 34, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 30, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu