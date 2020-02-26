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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın (Perşembe) ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına(60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; sabah saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarından başlayarak zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde (75-100 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağmurlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu