Sel, su baskını, yıldırım alarmı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas dışında),Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında),Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında),Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık