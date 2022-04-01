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Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! Bu bölgeler dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Ege ve Marmara'da kuvvetli lodos etkili olurken, Türkiye'nin birçok bölgesinde toz taşınımı yaşanacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
Toz taşınımı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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