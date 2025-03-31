Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz ve Güney Ege için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu geceden yarın öğleye kadar Batı Akdeniz ve Güney Ege'de toz taşınımının etkili olması bekleniyor.

Başta görüş mesafesinde düşme olmak üzere, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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