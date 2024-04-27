Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den yarın için 2 bölgede sağanak uyarısı - Pazar günü hava durumu

        Meteoroloji'den yarın için 2 bölgede sağanak uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre yarın, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:47 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den yarın için 2 bölgede sağanak uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Kırıkkale'nin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        SEL VE SU TAŞKININA DİKKAT

        AA'da yer alan habere göre yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        ABD'den Ukrayna'ya Patriot sistemi yardımı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        Kemikleri bulunmuştu! Kimliği belirlendi!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        Aralarında doktorlar da var! 38 şüpheli gözaltında! 'Yenidoğan' şebekesi!
        "Napoli ile mi oynadı?"
        "Napoli ile mi oynadı?"
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Çamaşır makinesine zarar verebilecek hatalar!
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kamuda tasarruf açıklaması
        Sahte kozmetik ürünleri ve güneş kreminde ambalaja dikkat!
        Sahte kozmetik ürünleri ve güneş kreminde ambalaja dikkat!
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar