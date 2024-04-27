Meteoroloji'den yarın için 2 bölgede sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın Ankara, Bolu, Çankırı, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Kırıkkale'nin batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SEL VE SU TAŞKININA DİKKAT AA'da yer alan habere göre yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. 2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak! Haberi Görüntüle