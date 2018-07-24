Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak, sabaha karşı İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı. Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkisini sürdürüyor.

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NE ZAMANA KADAR ETKİLİ OLACAK?



Meteoroloji'den sabah saatlerinde yapılan son uyarıya göre gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Çarşamba günü kuvvetli yağışların, Marmara Bölgesi'nin doğusuna hareket ederek yine İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin perşembe gününden itibaren kuvvetini azaltarak önümüzdeki haftasonu da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya devam edeceği bekleniyor.

Bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün Marmara Bölgesi'nde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer normallerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Dolu ve ardından başlayan yağmur cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi.

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