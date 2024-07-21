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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı | Son dakika haberleri

        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı

        İstanbul Ataşehir'de karısını ve iki çocuğunu bıçaklayan kişi kayıplara karıştı. Polis zanlıyı yakalamak için harekete geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 21:41 Güncelleme: 21.07.2024 - 21:41
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        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
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        Ataşehir'de karısı ile iki çocuğunu bıçakla yaralayan kişi evden kaçtı.

        Esatpaşa Mahallesi Fidanlı Sokak'taki evlerinde, karısı T.K. (39) ile oğulları F.K. (20) ve M.A.K'yi (8) bıçaklayan N.M.K. (42) evden kaçtı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi arıyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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