Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
İstanbul Ataşehir'de karısını ve iki çocuğunu bıçaklayan kişi kayıplara karıştı. Polis zanlıyı yakalamak için harekete geçti
Ataşehir'de karısı ile iki çocuğunu bıçakla yaralayan kişi evden kaçtı.
Esatpaşa Mahallesi Fidanlı Sokak'taki evlerinde, karısı T.K. (39) ile oğulları F.K. (20) ve M.A.K'yi (8) bıçaklayan N.M.K. (42) evden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi arıyor.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.