Taste Atlas'a göre en popüler salatalar!
Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'en popüler salata çeşitleri' listesi hazırladı. Okurlarının verdiği oylamayla belirlenen listede kısır, 9'uncu sırada yer aldı
Geleneksel tariflerin ve otantik restoranların öne çıkarılması için içerikler üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası) en popüler salata çeşitlerini sıraladı. Okurlarının verdiği oylamayla belirlenen en popüler salatalar listesinde ABD'nin coleslaw salatası birinci oldu. Türkiye'den ise kısır 9. sırada kendine yer buldu.
Öte yandan patlıcan salatası 30'uncu, köftelerin vazgeçilmezi piyaz 34'üncü, yaz aylarının serinleten lezzeti semizotu salatası 36'ncı ve yaz-kış sevilen çoban salata 86'ncı sırada yer aldı. Sitede en popüler salatalar şu cümlelerle tarif edildi...
1- COLESLAW, ABD
İsmi Hollandaca lahana salatası anlamına gelen 'koolsla'dan gelen coleslaw, genellikle barbeküde pişirilmiş et veya kızarmış tavukla servis edilen bir garnitür. Aslen 18. yüzyılda Hollandalılar tarafından New York'a götürülmüş. Rendelenmiş lahana, mayonez, havuç, ekşi krema, sirke, şeker ve çeşitli baharatlardan oluşuyor. Salata her zaman soğuk olarak servis ediliyor ve genellikle hamburger, sandviç ve sosisli sandviçlerde kullanılıyor.
2- SEZAR SALATA, MEKSİKA
Sezar salatası adını, San Diego'da yaşayan ancak ABD'deki alkol yasağı yasalarını atlatarak Meksika sınırının hemen güneyindeki Tijuana'da restoran işleten İtalyan göçmen Cesare (Caesar) Cardini'den almış. Cardini, çıtır marulları yumurta, sarımsak aromalı kruton, parmesan peyniri, zeytinyağı ve Worcestershire sosuyla karıştırarak ortaya çıkardı.
3 - HORİATİKİ SALATA, YUNANİSTAN
Köy salatası veya horiatiki olarak da bilinen Yunan salatası, dörde bölünmüş domates, dilimlenmiş kırmızı soğan, salatalık dilimleri, zeytin, yeşil biber ve beyaz peynirden oluşuyor.
4- CAPRESE SALATASI, İTALYA
Olgun domatesler, mozzarella ve taze fesleğenin birleşimi olan bu basit salatanın Capri adasında ortaya çıktığına inanılıyor. Caprese, Amalfi kıyılarında yetişen Re Umberto veya Fiascone domatesleri ve bir tür örgü mozzarella peyniri olan treccia di Sorrento ile yapılıyor. Salata için mozzarella ve domatesler kalınca dilimlenip bir tabağa diziliyor ve fesleğen yapraklarıyla süsleniyor. Tuz, beyaz biber ve bolca sızma zeytinyağıyla salata tamamlanıyor.
5- PAPAYA SALATASI (SOM TAM), TAYLAND
Som tam salatası, ince yeşil papaya şeritlerinin yanı sıra kavrulmuş yer fıstığı, yeşil fasulye, domates, sarımsak, acı biber, balık sosu, kurutulmuş karidesle yapılıyor. Misket limonu veya demirhindi suyuyla yapılan keskin bir sos içeriyor.
6- MAKARNA SALATASI, ABD
Hawaii halkının olmazsa olmazı makarna salatası, sütle inceltilmiş mayonezle tatlandırılan hafif keskin, tatlı ve soğuk bir salata. Çoğu popüler yemekte olduğu gibi, ton balığı, domates, soğan, maydanoz, sarımsak, salam, dolmalık biber veya rendelenmiş tavuk gibi ek malzemeler içeren çok çeşitli varyasyonları bulunuyor. Kızarmış tavuk veya mangalda pişirilmiş etin yanında servis ediliyor.
7- FATTUŞ SALATASI, LÜBNAN
Fattuş, pideyle yapılan pratik bir salata. Bu salatada parçalanan pide ekmekleri kızartıldıktan sonra marul, turp, salatalık, domates, biber, soğan ve (bazen) sarımsak gibi çeşitli sebzelerle karıştırılıyor. Daha sonra çoğunlukla nane ve maydanoz olmak üzere bol miktarda otla zenginleştiriliyor. Sumak, zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisiyle yapılan sosla son dokunuş yapılıyor.
8 - OLIVIER SALATASI, RUSYA
Olivier salatası değişken malzemelere sahip bir Rus salatası ancak genellikle doğranmış sebzeler, et ve mayonezle yapılıyor. Temel malzemeleri arasında patates, yumurta, tavuk veya jambon bulunuyor. Salata, 1860'larda Moskova'daki L'Hermitage adlı popüler restoranda şef olan Lucien Olivier tarafından icat edilmiş. Olivier ölene kadar tarifi saklamış ancak tarifin, şefi iş başında izleyen bir çalışan tarafından çalındığına inanılıyor. Bu nedenle salata bugün hala yapılıyor.
9- KISIR, TÜRKİYE
Kısır, ince bulgur, salça, taze soğan, nane, maydanoz, dereotu, baharatlar, limon suyu ya da nar ekşisiyle yapılan klasik bir Türk lezzeti. Soğuk veya oda sıcaklığında servis edilen bu lezzet hafif ve doyurucu olmasıyla da öne çıkıyor.
10 - TABULE, LÜBNAN
Lübnan'ın ulusal yemeği olan tabule, bulgur, domates, salatalık, iyice küçültülmüş maydanoz parçaları, nane, soğan, sarımsak, zeytinyağı ve limon suyuyla hazırlanıyor. Bazen pide, babagannuş veya humusla birlikte meze olarak sunulan bu salata soğuk servis ediliyor.
*Görseller Shutterstock ve AA'dan servis edilmiştir.