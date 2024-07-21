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        Haberler Gündem Güncel Çok ciddi sıcak hava alarmı! | Son dakika haberleri

        Çok ciddi sıcak hava alarmı!

        Türkiye nüfusunun büyük kısmı bu yaz kavruldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır gibi merkezlerde günlerdir, yer yer haftalardır hissedilen sıcaklık 40°C'nin üstünde seyrediyor

        Giriş: 21.07.2024 - 20:29 Güncelleme: 21.07.2024 - 20:29
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        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
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        Habertürk'ten Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; hava gece serinlemiyor, daha doğrusu hissettiğimiz su buharı, bize bir türlü rahat vermiyor. 25°C kuru termometre sıcaklığını İstanbul’da bağıl nemi katarsak 37-38°C hissediyoruz. Yıl içinde nem sebebiyle en rahatsız olduğumuz günleri yaşıyoruz.

        SICAK HAVA DALGALARINI CİDDİYE ALMALIYIZ

        İlginçtir bu yıl henüz “eyyamı bahur” gibi başlıklar atılmadı, bunu koruyabilirsek ne ala. Sıcak hava dalgalarını artık çok daha ciddiye almalıyız. 1990’lı yıllara göre daha ölümcül ve etkisi gelecek mevsimlere kadar uzanan, canlı hayatının tamamını etkileyen, meteorolojik olarak “afet” sınıfında değerlendirilen hava olaylarının tam ortasındayız.

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        İSTANBUL YAĞMURLA BULUŞACAK

        Fakat havadaki bu durum 23 Temmuz Salı günü değişecek, önce aşırı sıcak bir pazartesi, ardından salı öğlen saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul çevresi, Sakarya-Bolu çevreleri yaz yağmurlarıyla buluşacak görünüyor.

        Salı ve çarşamba günleri İstanbul’da, Edirne ve yakın çevresinde kuvvetli yağabilir, açık hava planı olanların hava tahminlerini pazartesiden itibaren yakından takip etmesinde yarar var.

        İSTANBUL'DA HAFTA ORTASI HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

        Beklenen bu serinlik Batı Akdeniz’de oluşan bir siklonun, Polonya civarından inen havayı doğuya süpürmesi ile üstümüze ilerleyecek. Türkiye’ye rüzgarlar birkaç gün batı yönlerden kuvvetli eserken hava sıcaklıkları İstanbul’da hafta ortası 29-30°C’lere düşecek.

        Ankara’da hafta güneşli geçerken 35°C olan sıcaklıklar önce 32°C’ye, Temmuz’un son günleri ise 29-30°C’lere gerileyebilir. Ankara’da yaşayanların hayatlarında geçirdikleri en sıcak yaz bu olabilir, benzer şekilde Doğu Akdeniz’de Adana, Antakya, Mersin, Gaziantep ve çevre merkezler 1.5 aydır rahat nefes alamıyor, insanlar ve diğer canlılar gece gündüz 35 ila 40°C hissediyor.

        NÜFUSUN YOĞUN YAŞADIĞI HER MERKEZDE ÇOK CİDDİ BİR SICAK HAVA ALARMI VAR

        Yaz mevsimlerinde bunaltıcı günler, su buharını yoğun hissettiğimiz havalar olurdu, arada gelen yaz yağmurları ve (meteorolojide soğuk cephe) hava değişimleri ile ferahlardık.

        2024 yazı henüz batı, iç ve güney bölgelerde ferahlama fırsatı vermedi. Dağ ve yayla evlerinde, karasal kesimlerde geceler nispeten serin olsa da, nüfusun yoğun yaşadığı her merkezde çok ciddi bir sıcak hava alarmı var.

        Hafta ortasında Marmara başta olmak üzere Türkiye’de geniş alanlar biraz serinler ancak güneyde sıcaklıklar İzmir ila Antalya’da 35-38°C’lerde, hissedilen sıcaklıklar 45-48°C’lerde olmayı sürdürecek. Elimizden geldiği kadar gölgede kalarak, su içerek, tüm canlıların suya ihtiyacı olduğunu hatırlayarak, faaliyetleri yavaşlatarak bu günleri sağlıklı geçirmeye çalışıyoruz.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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