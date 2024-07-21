Özge Özacar, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Özge Özacar, yeni sevgilisiyle ilk kez Bodrum'da görüntülendi. Çiçeği burnunda sevgililer, sarmaş dolaş bir gün geçirdi
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; ünlü oyuncu Özge Özacar, gönlünü Oğuz Özmen’e kaptırdı.
Özge Özacar ile Oğuz Özmen, ilk kez Bodrum'da görüntülendi.
Çiçeği burnunda sevgililer, Bodrum’daki bir hotelin plajında sarmaş dolaş bir gün geçirdi.
Özge Özacar ile Oğuz Özmen, plajın iskelesinde bulundukları 10 dakika içinde 7 kez öpüşüp sarıldı.
Çift, akşam saatlerinde bindikleri sürat teknesiyle plajdan ayrıldı.