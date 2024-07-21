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        Haberler Magazin Özge Özacar, yeni sevgilisiyle görüntülendi - Magazin haberleri

        Özge Özacar, yeni sevgilisiyle görüntülendi

        Özge Özacar, yeni sevgilisiyle ilk kez Bodrum'da görüntülendi. Çiçeği burnunda sevgililer, sarmaş dolaş bir gün geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 20:08 Güncelleme: 21.07.2024 - 20:16
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        10 dakika içinde 7 öpüşme
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        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; ünlü oyuncu Özge Özacar, gönlünü Oğuz Özmen’e kaptırdı.

        Özge Özacar ile Oğuz Özmen, ilk kez Bodrum'da görüntülendi.

        Çiçeği burnunda sevgililer, Bodrum’daki bir hotelin plajında sarmaş dolaş bir gün geçirdi.

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        Özge Özacar ile Oğuz Özmen, plajın iskelesinde bulundukları 10 dakika içinde 7 kez öpüşüp sarıldı.

        Çift, akşam saatlerinde bindikleri sürat teknesiyle plajdan ayrıldı.

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        #özge özacar
        #BODRUM
        #Oğuz Özmen
        #Özge Özacar 10 dakika içinde 7 öpüşme
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