Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Sofyan Amrabat'tan flaş transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray... - Futbol Haberleri

        Sofyan Amrabat'tan flaş transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

        Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Faslı orta saha Sofyan Amrabat hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Sofyan Amrabat, geleceği hakkında kararını verdi.

        2

        İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre; Bugün (21 Temmuz Pazar), Manchester United'ın Sofyan Amrabat'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında alması için son gün. İngiliz ekibi, geçtiğimiz sezon Amrabat'ı 10 milyon euro karşılığında Fiorentina'dan kiralamıştı.

        3

        Faslı orta sahanın bonservisini elinde bulunduran Fiorentina'nın 'tok satıcı' rolünü oynayıp, iyi bir teklif gelmemesi halinde Amrabat'ı takımda tutacağına yer verildi.

        4

        Öte yandan haberde, Sofyan Amrabat'ın kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği ve Fenerbahçe ile Galatasaray'dan tekliflere ret yanıtı verdiği belirtildi.

        5

        27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 30 maça çıkarken, gol veya asist kaydedemedi.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayboldu
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayboldu
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere
        Hekimoğlu geliyor!
        Hekimoğlu geliyor!
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!