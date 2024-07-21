Sofyan Amrabat'tan flaş transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Faslı orta saha Sofyan Amrabat hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Sofyan Amrabat, geleceği hakkında kararını verdi.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'da yer alan habere göre; Bugün (21 Temmuz Pazar), Manchester United'ın Sofyan Amrabat'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında alması için son gün. İngiliz ekibi, geçtiğimiz sezon Amrabat'ı 10 milyon euro karşılığında Fiorentina'dan kiralamıştı.
Faslı orta sahanın bonservisini elinde bulunduran Fiorentina'nın 'tok satıcı' rolünü oynayıp, iyi bir teklif gelmemesi halinde Amrabat'ı takımda tutacağına yer verildi.
Öte yandan haberde, Sofyan Amrabat'ın kariyerine İngiltere'de devam etmek istediği ve Fenerbahçe ile Galatasaray'dan tekliflere ret yanıtı verdiği belirtildi.
27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 30 maça çıkarken, gol veya asist kaydedemedi.