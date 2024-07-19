Bu yılın Şubat ayında Biden, Orta Doğu'da devam eden İsrail-Hamas çatışmasına atıfta bulunurken Mısır ile Meksika'yı karıştırdı. "Meksika Devlet Başkanı insani yardım malzemelerinin içeri girmesi için kapıyı açmak istemedi" dedi. "Onunla konuştum. Kapıyı açmaya ikna ettim" diye ekledi.

Aynı ay içinde ABD Başkanı, 1996'da ölen Francois Mitterand ile 2021'deki G7 zirvesinde görüştüğünü söyledi. "Almanya'dan Mitterand - yani Fransa'dan - bana baktı ve dedi ki, 'Biliyor musun, ne... neden... ne kadarlığına döndün?"

Aynı hafta, 2017'de ölen Almanya Şansölyesi Helmut Kohl ile 2021'de meydana gelen 6 Ocak Kongre Baskını hakkında konuştuğunu da söyledi. Angela Merkel ile Helmut Kohl'u karıştırdı.