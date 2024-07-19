Tüm dünya şaşkınlıkla izliyor: Başkan Biden ve gafları
ABD siyaseti Başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimiyle ve Biden'ın sık sık yaptığı gaflarla dünya gündeminin istikrarlı olarak zirvesinde yer alıyor. Yaptığı birçok gaf, yaşı gereği şüphelenilen sağlık sorunları ve siyaset yapamayacak bir zihinsel duruma sahip olduğu şüpheleriyle yarıştan çekilmesi çağrıları yapılan Başkan Biden, bir kez daha gaf yaparak sahnede konuştuğu kadını eşi Jill Biden sandı. Biden'ın özellikle son 2 yılda yoğunlaşan tüm gaflarını derledik.
NATO'nun Ukrayna'ya verdiği destekle ilgili olarak gazetecilere konuşan 81 yaşındaki lider, dünya liderlerinin önünde Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'den yanlışlıkla "Başkan Putin" diye bahsederek dikkatleri üzerine çekti.
"Şimdi sözü, kararlılığı kadar cesaretiyle de dikkat çeken Ukrayna Devlet Başkanı'na devretmek istiyorum. Bayanlar ve baylar, Başkan Putin."
Hatasını hemen fark edip özür dilese de bu utanç verici ana orada bulunan herkes şahit oldu.
Aynı konferansta kendisine Başkan Yardımcısı Kamala Harris hakkında soru sorulduğunda yanlışlıkla "Başkan Yardımcısı Trump" dedi.
"Bakın, eğer Başkan olmak için yeterli olmasaydı, Başkan Yardımcısı olara Trump'ı seçmezdim."
81 yaşındaki Başkan, "Genelkurmay Başkanı" kelimesini bulmakta da zorlandı ve ülkenin en üst düzey askerine yanlışlıkla "Başkomutan" dedi. Başkomutan olan ise Başkan Biden.
Bu yılın Şubat ayında Biden, Orta Doğu'da devam eden İsrail-Hamas çatışmasına atıfta bulunurken Mısır ile Meksika'yı karıştırdı. "Meksika Devlet Başkanı insani yardım malzemelerinin içeri girmesi için kapıyı açmak istemedi" dedi. "Onunla konuştum. Kapıyı açmaya ikna ettim" diye ekledi.
Aynı ay içinde ABD Başkanı, 1996'da ölen Francois Mitterand ile 2021'deki G7 zirvesinde görüştüğünü söyledi. "Almanya'dan Mitterand - yani Fransa'dan - bana baktı ve dedi ki, 'Biliyor musun, ne... neden... ne kadarlığına döndün?"
Aynı hafta, 2017'de ölen Almanya Şansölyesi Helmut Kohl ile 2021'de meydana gelen 6 Ocak Kongre Baskını hakkında konuştuğunu da söyledi. Angela Merkel ile Helmut Kohl'u karıştırdı.
Temmuz 2023'te Joe Biden, Air Force One'ın merdivenlerinde takılıp düştü.
ABD Başkanı geçen yıl Ukrayna'da devam eden savaşı 2011'de sona eren Irak savaşıyla karıştırdı. Chicago'ya gitmeden önce Beyaz Saray'ın güney bahçesinde gazetecilere konuşan Biden'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in o yaz Wagner Grubu'nun isyanıyla zayıfladığına inanıp inanmadığı soruldu.
Biden, Başkan Putin'in "Irak'taki savaşı açıkça kaybettiğini" söyleyerek yanıt verdi.
Şubat ayında Biden bir basın toplantısında konuşurken Hamas'ın adını hatırlayamadı.
"Bazı hareketler var ve ben istemiyorum, istemiyorum..." dedi 81 yaşındaki adam ve sonra durakladı. "Kelimelerimi seçmeme izin verin - bir hareketlilik var, ... Bir yanıt geldi, uh...."
Ne demek istediği konusunda kafası karışan Biden'a biraz yönlendirmeden sonra "Evet, özür dilerim, Hamas'tan" dedi.
2023'te Biden, silah kontrolü üzerine yaptığı bir konuşmayı tuhaf bir şekilde "Tanrı Kraliçeyi korusun dostum" diyerek bitirdi. Bu dil sürçmesi dikkatleri üzerine çekti. Kraliçe II. Elizabeth Eylül 2022'de hayatını kaybetmişti.
Biden, Haziran 2023'te Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı olarak Rishi Sunak'ı ağırladığında ona yanlışlıkla "Sayın Başkan" diye hitap etti. Gülümseyip fotoğraf çektirirlerken 81 yaşındaki Biden, "Şey, Sayın Başkan..." dedi.
Ardından hemen kendini düzeltti ve "Az önce rütbenizi indirdim Sayın Başbakan" diye şaka yaptı.
Biden geçen yıl İrlanda'ya yaptığı bir ziyaret sırasında Yeni Zelanda All Blacks rugby takımının adını, İrlandalıların nefret ettiği İngiliz paramiliter gücü Black and Tans ile karıştırmıştı.
"Şu kravatımı görüyor musunuz, yonca kravatımı? Bana buradaki adamlardan biri tarafından verildi, kendisi Black and Tans'ın canına okumuş çok iyi bir rugby oyuncusudur."
Viral bir videoda 81 yaşındaki Biden, 2021'de İskoçya'da düzenlenen COP26 iklim değişikliği konferansında iş başında uyurken yakalandı. Videoda, Bay Biden'ın iklim zirvesinin açılış konuşması sırasında uyukladığı ve bir noktada 20 saniyeden uzun bir süre gözlerini kaçırdığı görülüyor. Bir yardımcısının yanına gelip onu dürterek uyandırdığı görülüyor.
2022'de Biden, gazetecileri el sallayarak ve neşeli bir "Günaydın!" ile selamladıktan birkaç dakika sonra Delaware sahilindeki evinin yakınında bisikletten düştü. Düşmesine neyin sebep olduğu sorulduğunda, bisikletindeki "ayak parmağı kafeslerinin" takıldığını söyledi.
2022 yılında ABD Başkanı Joe Biden'ın bir konuşmasının ardından birinin elini sıkmak için arkasını dönerek boşlukla el sıkıştığını gösteren bir video internette şaşkınlık yarattı. Greensboro'daki Kuzey Carolina Tarım ve Teknik Devlet Üniversitesi'nde 40 dakikalık bir konuşma yaptığı sırada sahnede yanında kimse yoktu.