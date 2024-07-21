İki şehir, iki kadın! 4. kattan düştüler Bursa ve Zonguldak'ta iki kadın yaşadıkları apartmanın 4. katından düştüler. 34 yaşındaki Ceylan Yaman'ın hayati tehlikesi devem ediyor, 47 yaşındaki Bircan Adıyaman ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.07.2024 - 23:06 Güncelleme: 21.07.2024 - 23:06 facebook

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