Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile olası barış sürecine ilişkin konuştu. İkinci bir barış zirvesi düzenlemeyi planladıklarını belirten Zelenski, bu zirveye Rusya'dan da temsilcilerin davet edilebileceğini dile getirdi. Ağustos'ta Türkiye'de serbest seyrüsefer ve gıda güvenliği konularına ilişkin bir toplantı düzenleneceğini de söyledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar bu sürece ilişkin Habertürk'ün sorularını yanıtladı. Bodnar, Türkiye'nin gıda güvenliği konusunda üstlendiği role dikkat çekti. Türkiye ile birlikte tahıl konusunun çok iyi bir şekilde organize edildiğini söyledi.

“TARIM ÜRÜNLERİ TEDARİKİ KONUSUNDA TÜRKİYE LİDER KONUMUNDA” REKLAM Bodnar, “Dünya pazarlarına gıda ve tarım ürünleri tedariki konusunda Türkiye lider konumunda. Türkiye son dönemde hem arabuluculukta hem de tahıl koridorunun düzenlenmesinde çok büyük bir deneyime sahip. Hem dünyanın açlık çekmemesine yardımcı olmak hem de güvenli seyir rotalarının düzenlenmesinde birlikte çalışabileceğimizi göstermek hem Ukrayna hem de Türkiye için büyük bir başarı. Sadece Ukrayna'nın ürünleri satması, sadece Türkiye'nin transit geçişini organize etmesi için değil, aynı zamanda Güney ülkelerindeki, küresel pazarlardaki alıcılar için de önemli olan bir konudur, çünkü tahıl fiyatlarını anında etkilemektedir. Genel gıda güvenliğine yönelik tarım ürünleri, örneğin tahıl inisiyatifi kapsamındaki tahılın Türkiye'nin de dahil olduğu Ukrayna'dan tedarik edilmesi için Dünya Gıda Örgütü ile birlikte çalışıyoruz. Bu tahılı Afganistan, Nijerya, Somali gibi birçok ülkenin ihtiyacına ulaştırıyoruz. Bu süreç iyi organize ediliyor” diye konuştu.

“ARABULUCULUK KONUMU İÇİN ŞART GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLMAK, TÜRKİYE GİBİ” Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne değinen Bodnar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fidan, devam eden bu çatışmaya çözüm bulmak için bizzat çok çaba ve zaman harcadılar. varılan ve dünya çapında başarılı olan bu tahıl anlaşması aynı zamanda Türkiye'nin şampiyonluğudur. Türkiye aslında tam teşekküllü işgalden önce bile esir değişiminde başarılı olmuştu. Türkiye hem dünyada hem de Afrika ülkelerinde lider ülke konumunda. Bu tarz bir arabuluculuk konumu için şart güçlü bir ülke olmak, Türkiye gibi.” dedi. “ÖN KOŞUL UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜDÜR” Ateşkes süreciyle ilgili mesajlar veren Bodnar, “Ateşkes yeterli değil, temel ön koşul Ukrayna'nın toprak bütünlüğüdür. Her şeyden önce Ruslar da kaynaklarını tüketiyor ve Yarım milyonun üzerinde kişiyi kaybettiklerini söylemiyorlar. Türkiye'nin Ukrayna'ya yardım etme çabaları Gerçekten hayranlık verici. Siyasi, insani ve askeri olarak atılan tüm adımlar için gerçekten minnettarız. 100 yıl önce Atatürk üstün güçleri durdurdu. halkın ve milletlerin iradesinin güçlü seferberliğiydi. Evet, bağımsızlığımız için şu anda ödediğimiz örnek de bu.” ifadelini kullandı.