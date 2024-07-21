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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Guela Doue ve Wendel açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Guela Doue ve Wendel açıklaması!

        Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, gündemde olan Doue ile Wendel ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.07.2024 - 19:07 Güncelleme: 21.07.2024 - 19:07
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        Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, kulübün Youtube kanalında gündeme ve transferlere dair açıklamalarda bulundu:

        "AVUSTURYA KAMPI VERİMLİ GEÇTİ"

        Geçen hafta Avusturya'da 1. kampı tamamladık. Son derece verimli geçti. Büyük bir oyuncu topluluğuyla gittik. Sakatlık olmadı, başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. 3 maç oynadık. Lige hazırlamak için önemli arenalardı. Son maçta da son derece ağır çalışmalara rağmen oyuncularımız güzel bir galibiyet aldılar. 2. etabın ilk antrenmanını Florya'da yapıyoruz. Avusturya'ya geçeceğiz. 2 hazırlık maçı yapacağız. 3 Ağustos'taki Süper Kupa maçına hazır döneceğiz.

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        "İKİ MEVKİ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

        Taraftarlarımız bizi eleştirmekte haklı. Bir hedef koymuştuk. Kamp dönemine yetiştireceğiz diye bir hedefle yola çıktık. Gelişmeler, transfer sürecindeki zorluklar nedeniyle bu hedefimize bir miktar gecikmeyle devam ediyoruz. Tek amacımız hata yapmadan, Galatasaray için en doğru şartlarda, en doğru oyuncuları belirlemek. Büyük bir transfer listemiz yok. İki mevki için çalışma yapıyoruz. Hocamızın belirlediği önemli isimler var.

        "DOUE İÇİN RENNES İLE ANLAŞTIK AMA..."

        Hem kendi takımlarında hem milli takımlarda görev alan, takımlarının vazgeçmek istemediği oyuncular. Süreci uzatanlardan biri bu. Kamuoyu, gündem, baskı arttıkça talepler değişiyor. Bir takım ilave istekler ortaya çıkıyor. Son birkaç gündür, üzerinde yoğunlaşılan Doue ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Süreç, planladığımız şekilde yürüyordu. Kulübü Rennes ile anlaşmaya vardık. Hala geçerli bir anlaşmaya vardık. Bu süreçteki desteklerinden dolayı Rennes Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Süreçte bize destek oldular.

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        "DOUE ARTIK LİSTEMİZDE YOK"

        Doue'nin yakınındaki kişiler, her geçen gün farklı taleplerle süreci biraz daha zora soktular. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Bir transfer gerçekleşecekse kurallar ve şartlar var. Bu noktalar zorlandığı için transfer uzadı. Listemizdeki oyunculardan biriydi. Ancak gelinen noktada bu talepler artık Galatasaray Spor Kulübü'nün görüşmeleri sonlandırması gerektiği noktasına getirdi. Üzgünüz. Bu saatten sonra Galatasaray'ın transfer listesinde Doue bulunmuyor.

        "WENDEL GELMEYE SICAK BAKIYOR"

        Wendel, kendi alanındaki çok önemli oyunculardan biri. Bizim için de kadromuza katmak için çalışmalar yaptığımız, takımının en iyi oyuncusu. Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Zenit, en iyi oyuncusunu bırakmak istemiyor. Israrcıyız. Şu an negatif bir durum yok. Son 2 maçta Süper Kupa ve lig maçı oynadı. Her iki maçta da olağanüstü oynadı. Bu da bizim ne kadar doğru bir isme yöneldiğimizin kanıtı. Bu kadar iyi oyuncuları, hele takımları bırakmak istemiyorsa transfer etmek kolay olmuyor. Bu süreci, zor bir süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Sonuna kadar takip edeceğiz.

        "EŞ ZAMANLI BİRÇOK OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

        Hem sağ bek için hem de Wendel için tek bir oyuncu üzerinden çalışmalarımız yürümüyor. Eş zamanlı olarak birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Geç kalmaya sebep verecek süreçler değil bu. Arka planda başka oyuncularla, ismini telaffuz etmek istemediğimiz oyuncular bu süreçleri birlikte, eş zamanlı götürüyoruz. Yakın zamanda sağ bek ve orta saha için Galatasaray'a yakışan oyuncuları kazandıracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu yönde son derece verimli ve hızlı çalışmalar yürütüyoruz. Taraftarlarımız bize güvensin ve destek versin.

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