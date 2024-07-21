Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?

Yaz geldi, havalar ısındı. Kışın sıklıkla enfeksiyon veya başka nedenlere bağlı ortaya çıkan boğaz ağrısından kurtulduk diye düşünsek de yazın da boğaz ağrısı görülebiliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Boğaz ağrılarını yazın da sık görüyoruz çünkü yazın da virüsler yaygın oluyor. Kışın okullar açık ve herkes bir arada ama yazın da havaalanları, oteller, yaz okullarına gidiliyor. Dolayısıyla yine yazın hastalıklar devam ediyor" diye konuştu.

BOĞAZ AĞRILARININ ÇEŞİTLİ NEDENLERİ OLABİLİR Çocuklarda meydana gelen boğaz ağrısının çeşitli nedenleri olabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Sıklıkla virüsler etkendir. Başta rhinovirüs gelir, ardından koronavirüs, el-ağız-ayak hastalığı virüsü gibi çeşitli virüsler boğaz ağrısına neden olur" dedi. REKLAM Dr. Seçkin, "Beta ise tüm boğaz enfeksiyonlarının yüzde 15-30’undan sorumludur" diye konuştu.

DONDURMA BOĞAZ AĞRISINA YOL AÇAR MI? Yazın sıkça tercih edilen dondurmalar konusunda da aileler zaman zaman "boğaz ağrısına neden olur mu" endişesine kapılabiliyor. Dr. Seçkin, "Normalde ağrımaz. Hatta biz bir çocuğu nasıl alıştırırsak ileriki yaşlarında da soğuk yediğinde boğazı ağrımaz. Biz çocukları bebeklikten itibaren soğuktan korursak en ufak bir rüzgarda ya da buzlu su içtiğinde boğazı ağrıyabiliyor. Bunu anne ve babalar sık yapıyor. Bebekliğinden itibaren çocuk, hava koşullarına uygun, normal bir şekilde giydirilirse, daha fazla koruyucu olmazsak soğuk, çocukları hasta etmez. "REFLÜ YAPAN TÜM YİYECEKLER BOĞAZ AĞRISI YAPAR" Boğaz ağrısının yiyeceklerle de alakalı olduğunu kaydeden Dr. Seçkin, "Örneğin reflü yapan tüm yiyecekler boğaz ağrısı da yapar. Kızartma, çikolata, paket gıda, kavrulmuş-tuzlanmış-kaplanmış kuruyemişler, gazlı-şekerli içecekler boğaz ağrısı yapabilir. Evde hazırlanmış limonata, taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler bu tür sorunlara yol açmaz" dedi. REKLAM