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        Haberler Magazin Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı

        82 yaşında, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Şener Kökkaya, son yolculuğuna uğurlandı. Kökkaya, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 21.07.2024 - 17:59 Güncelleme: 21.07.2024 - 18:00
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        Sinema, TV ve tiyatro yapımı birçok projede yer alan oyuncu Şener Kökkaya, 82 yaşında, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle dün hayata veda etti. Acı haberi Zafer Algöz, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah, rahmet eylesin, başımız sağolsun" sözleriyle duyurdu.

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        Şener Kökkaya için Ankara Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve oyuncunun yakınları katıldı.

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        Kökkaya’nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıya Mezarlığı’na defnedildi.

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        ŞENER KÖKKAYA HAKKINDA

        Oyunculuk yaşamına 1957'de Eskişehir'de amatör tiyatro ile başlayan Şener Kökkaya, Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol aldı. Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 1966'da Pendik Tiyatrosu’nun kurucusu ve oyuncusu oldu. Bir yıl sonra girdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982'ye kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu. 1970’li yıllarda TRT’de haber saati öncesinde yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu '5 Dakika' programına geniş kitlelerce tanındı.

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        'Hamdi Ortadirek' başlıklı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Akrep Nalan ile aynı sahneyi paylaştı. Üç yıl Ankara Sanat Evi’nde yönetmenlik ve oyunculuk yapan sanatçı, 1986'da sağlık nedeniyle İzmir'e yerleşerek İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Şiir ve oyun senaryoları da yazan sanatçı, oyunculuğunu tiyatro ile sınırlamayıp kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Denizli Belediyesi Konservatuvarı’nda iki yıl oyunculuk dersi veren Şener Kökkaya, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun ardından Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

        Oyuncu, 'Organize İşler', 'Vizontele' ve 'Vizontele Tuuba' gibi filmlerde de rol almıştı.

        #Şener Kökkaya
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