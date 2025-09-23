Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerimizde hava nasıl olacak?

        Bugün hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerimizdeki güncel hava durumu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce güncel hava durumu tahminleri paylaşıldı. Bazı illerimizde bulutlu hava hakim olurken bazı illerimizde güneşli hava etkisini gösteriyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerimizde bugün hava nasıl olacak? İşte 23 Eylül 2025 hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 09:16 Güncelleme: 23.09.2025 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji’den hava durumuna yönelik rapor paylaşıldı. Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel hava tahmini il il değişiyor. İşte, 23 Eylül Salı gününe ilişkin hava durumu tahmini

        2

        METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        AKDENİZ VE EGE'DE SICAKLIK NORMALİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        3

        23 EYLÜL İLLERİMİZDE HAVA DURUMU TAHMİNİ

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık

        ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık

        RİZE: 25, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık

        DİĞER İLLERİMİZDEKİ HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        G.Saray ligde durdurulamıyor!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu