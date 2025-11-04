Meteoroloji'den yağış uyarısı! İl il hava nasıl olacak, hangi bölgelerde yağış var?

METEOROLOJİ’DEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece üzerinde seyredeceğini söyledi. Önümüzdeki 3 gün yağış beklendiğini belirten Çelik, üç büyük kentte beklenen hava durumunu da açıkladı. AA'da yer alan habere göre Çelik, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

ÜÇ GÜN YAĞIŞ UYARISI

İç ve doğu bölgelerinin çoğunlukla yağışsız geçeceğini aktaran Çelik, Çarşamba günü için Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini, perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların olacağını söyledi.