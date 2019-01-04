Katıldıkları bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı Metin Akpınar hakkında “Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik", “Cumhurbaşkanına hakaret” , "halkın bir kesimini aşağılama” ve "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlatıldı. Müjdat Gezen ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan aynı soruşturmada yer aldı.



MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL KARARI



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar savcılıkta ifade verdi. Yurt dışına çıkmamak ve karakola imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmak koşuluyla mahkemeden serbest kaldı.



SANATÇILARDAN KARARA İTİRAZ



Adli kontrol kararına iki sanatçı da itiraz etti. Kararı veren Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nden kararın kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme itirazı reddederek bir üst mahkeme olan Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazı gönderdi.



MAHKEMEDEN RED GEREKÇELERİ



Mahkeme, mevcut delil durumuna göre Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in lehine bir değişiklik olmadığı, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu belirtti. İstenildiğinde Akpınar ve Gezen’e ulaşılabilmesi için adli kontrol kararının yerinde ve ölçülü olduğunu, adli kontrol kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçeleriyle yapılan itirazların reddine karar verdi.

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