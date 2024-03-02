Metin Arolat: Vay... Üniversite yılları...
Şarkıcı Metin Arolat, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Üniversite yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Arolat, duygularını dile getirdi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Metin Arolat, üniversite yıllarını andı.
Metin Arolat, paylaştığı bu fotoğrafa, "Vay... Üniversite yılları. Bu fotoyu bugün yolladı Ayşe. Daldım gittim o günlere. Ayşe Toroğlu Üner ve ben. Bütün 9 Eylül ve İnciraltı öğrenci yurdu arkadaşlarıma selam olsun. Çok özlendiniz hepiniz ve o günlerimiz" notunu düştü.
Magazin dünyasının ünlü simaları zaman zaman paylaştıkları fotoğraflarla takipçilerine nostaljik bir yolculuk yaptırıyor... Bazı kareler ise sosyal medya kullanıcıları tarafından gün yüzüne çıkıyor...
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