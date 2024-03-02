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        Haberler Magazin Metin Arolat: Vay... Üniversite yılları... - Magazin haberleri

        Metin Arolat: Vay... Üniversite yılları...

        Şarkıcı Metin Arolat, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Üniversite yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Arolat, duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:24
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        İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Metin Arolat, üniversite yıllarını andı.

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        Metin Arolat, paylaştığı bu fotoğrafa, "Vay... Üniversite yılları. Bu fotoyu bugün yolladı Ayşe. Daldım gittim o günlere. Ayşe Toroğlu Üner ve ben. Bütün 9 Eylül ve İnciraltı öğrenci yurdu arkadaşlarıma selam olsun. Çok özlendiniz hepiniz ve o günlerimiz" notunu düştü.

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        Magazin dünyasının ünlü simaları zaman zaman paylaştıkları fotoğraflarla takipçilerine nostaljik bir yolculuk yaptırıyor... Bazı kareler ise sosyal medya kullanıcıları tarafından gün yüzüne çıkıyor...

        Azra Akın

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        Azra Akın

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        Afra Saraçoğlu

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        Afra Saraçoğlu

        7

        Oğuzhan Uğur

        8

        Oğuzhan Uğur

        9

        Merve Dizdar

        10

        Merve Dizdar

        11

        Ata Demirer

        12

        Ata Demirer

        13

        Nesrin Cavadzade

        14

        Nesrin Cavadzade

        15

        Alişan

        16

        Alişan

        17

        Nilüfer

        18

        Nilüfer

        #metin arolat
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