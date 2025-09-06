Metin Keçeci ve Metin Yıldız, Filistin için yürüdü

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla 44’ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla), Türkiye’de de geniş yankı uyandırdı.

Bu kapsamda ülkenin birçok şehrinde destek yürüyüşleri düzenlendi. İstanbul’un Üsküdar ilçesinde gerçekleşen yürüyüşe vatandaşların yanı sıra ünlü oyuncular Metin Keçeci ve Metin Yıldız da katıldı.

Oyuncular, etkinlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak Filistin halkına destek mesajı verdi.

Fotoğraflar: Instagram