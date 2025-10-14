Habertürk
Habertürk
        Metro seferi durdu, inip yürüdüler

        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattında intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, istasyonlar arasında duran araçlardan inen yolcuların raylarda yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 18:58 Güncelleme: 14.10.2025 - 19:56
        Metro seferi durdu, inip yürüdüler
        Metro hattının Gülsuyu istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle metro seferlerinde aksama meydana geldi.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        Seferlerdeki aksama nedeniyle istasyonlar arasında duran metrolardan inen yolcular, raylar üzerinden en yakın istasyona yürüdü.

        Yolcuların raylarda yürüdüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

