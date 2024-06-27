Metrobüs üst geçidi yenileme çalışmasında 2. gün: Trafikte yoğunluk
İstanbul'da Yenibosna Metrobüs İstasyonu Yaya Üst Geçidinde 75 günlük yenileme çalışması dün başladı. Çalışmalar nedeniyle E-5'te trafik yoğunluğu oluştu.
Giriş: 27.06.2024 - 10:21 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:13
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması başlatıldı.
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75 gün sürmesi beklenen çalışmalar kapsamında ilk olarak D-100 kara yolu Ankara istikametinde orta ile yan yolda birer şerit trafiğe kapatıldı.
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Ekipler yolda iş makineleriyle kazı çalışması yaparken çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.