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"SÜREKLİ KASİS VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ" Yolculardan Seher Özyurt, "Yolda giderken sürekli hareketlilik, bir iniş çıkış, sürekli kasis varmış gibi hissediyoruz. Çalışmalar olduğu zaman yolcu açısından yoğunluk oluyor kalabalık aynı şekilde devam ediyor. Trafiksiz olması açısından çocuklarımızla olduğumuz zaman metrobüsü tercih ediyoruz, yoğunluk azaltılırsa, yollara bakım yapılırsa çok iyi olur" dedi. Yolculardan Serhat Çelik ise "Metrobüsü aralıklı olarak kullanıyorum genelde işe giderken minibüs kullanıyorum. Belli noktalarda yolculuk esnasında zıplıyor otobüs. Yolun bakımından çok da memnun değiliz, bakımların yapılması lazım" diye konuştu.

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'BEYAZ YOL' İLE KAPLANACAK İBB ise 'Beyaz Yol' uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arası tamamlandığını hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergahında yenileme çalışmalarına başladığı belirtti. Çift yönlü toplam 42 kilometrelik yol sökülerek 'Beyaz Yol' ile kaplanacağı kaydedildi. Avrupa yakasındaki toplam 58 kilometrelik metrobüs yolunun beton malzemeyle kalıcı olarak yenileceği vurgulandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den yapılan açıklamada, proje ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacağı kaydedilirken "her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacak. Bakım maliyetleri ortadan kalkacak" denildi.