'Metrum Ensemble Trio+' konseri Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Hesaplar ve Tesadüfler sergisi kapsamında sanatseverleri özel bir konserle buluşturuyor. Klasik ve çağdaş müziği yenilikçi bir anlayışla yorumlayan Macaristan çıkışlı Metrum Ensemble Trio+, 21 Şubat Cuma 19.30’da, Türkiye’deki ilk konserinde sahne almaya hazırlanıyor.

Geleneksel bestecilik tekniklerini doğaçlama ve yenilikçi anlatımlarla harmanlayan Metrum Ensemble, klasik, çağdaş ve deneysel müziği bir araya getirerek dinleyicilere benzersiz bir ses dünyası sunuyor. Müziğin hem sistematik hem de özgür unsurlar taşıdığı fikriyle hareket eden topluluk, bu anlayışı daha küçük ve esnek bir grup yapısına uyarlayarak sahneye taşıyor.

Müziğin sesi sergi salonundan yükselecek

Pera Müzesi’nde, Hesaplar ve Tesadüfler sergisinin yer aldığı salonda, eserlerle iç içe gerçekleşecek konserde, sergide eserleri bulunan sanatçı Gizella Rákóczy’nin kızı, ünlü flütist Anna Rákóczy de topluluğa eşlik etmeye hazırlanıyor. Sanatçı, performansıyla müziğin yapılandırılmış formu ile doğaçlama arasındaki dengeyi sergi bağlamında yeniden yorumluyor. Metrum Ensemble Trio+, izleyicileri Rönesans’tan günümüze uzanan geniş bir repertuvarla bestecilik tarihinin farklı dönemleri arasında keşfe çıkarıyor.

Konser, Pera Müzesi’nin 4. katında, Hesaplar ve Tesadüfler sergisinin yer aldığı salonda gerçekleşecek. Konserin biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.