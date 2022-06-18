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Mevlana'nın restore edilen kıyafetleri, boyu ve kilosunu ortaya çıkardı

Konya'da türbesi bulunan mutasavvıf Mevlana´nın özel sandıklarda saklanan kıyafetleri, restore edilmeye başlandı. Mevlana Müzesi Müdürlüğü bünyesindeki 3 kişilik ekibin onardığı kıyafetlerle Mevlana'nın boyu ve kilosu belli oldu

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DHA
  • 01
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

    Mevlana Müzesi´nde özel sandıklarda saklanan Mevlana´ya ait kıyafetler, Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın izniyle restore edilmeye başlandı. Restorasyon çalışmasında Şems-i Tebrizi ile Mevlana´nın babası Bahaeddin Veled´e ait kıyafetler de onarılacak.
  • 02
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

    DHA'nın haberine göre müzenin koleksiyonundaki 22 kıyafetten 19´unun oldukça yıpranmış olduğunu ifade eden Mevlana Müzesi Müdürü Dr. Naci Bakırcı, "Mevlana Müzesi koleksiyonu çok özel bir koleksiyondur. Konya Mevlevi Dergahı'nın 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılması üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüş özel bir müzedir.
  • 03
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

    Hazreti Mevlana´nın vefatından günümüze kadar olan süreç içerisinde zenginler, devlet adamları ve Hazreti Mevlana muhipleri buraya çok kıymetli eşyalar hediye etmişler. Bunlar müze olmadan önce de dergahta çok özenle saklanmış ve korunmuşlar. Örneğin Hazreti Mevlana´ya izafe edilen, bizim koleksiyonumuzda yer alan 22 tane kıyafet var. 
  • 04
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

    Gömlekler, cübbeler ve diğer kumaş örnekleri var. Bu kumaşlar şimdiye kadar çok tartışıldı. Selçuklu Dönemi mi? Gerçekten Hazreti Mevlana´ya ait mi? Bilim insanları ve sanat tarihçileri bunun üzerinde çok durdular ve muhtelif yayınlar yapıldı. Ama bizim elimizdeki son yıllardaki araştırmalarda enteresan yayınlarla karşılaştık.
  • 05
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

    2´nci Abdülhamid Han´ın vezirlerinden birisi 1890´lı 1901´li yıllarda Konya´ya sürülüyor. Onun hatıratı yayınlandı. Orada`Hiçbir tarikatta olmayan devamlılık, Mevlana dergahında vardı. Hazreti Mevlana´nın kıyafetlerini dervişler giyer, her perşembe akşamı türbe önünde dua ederlerdi´ diyor.
  • 06
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

    1890 tarihli dergah sayım defterlerinde ise bu kıyafetlerin Hazreti Mevlana´ya izafe edildiği, Hazreti Şems´e ait bir kıyafet olduğu, Sultan Veled´in bir gömleği olduğu, hatta Mevlana´nın babası Sultan-ı Ulema´nın da bir kıyafeti olduğunu biliyoruz. Bu kıyafetlerin 16 tanesi çok kötü durumdaydı. Ama Hazreti Mevlana´ya ait olması nedeniyle dergah içeresinde uzun süre saklanmış. Bu kıyafetler yüzyıllarca her hafta giyildiği için yıpranmış vaziyetteydi" diye konuştu.
  • 07
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

    `KIYAFETLERİ İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK´

    19 kıyafetin 12'sinin restorasyonunun tamamlandığını ifade eden Bakırcı, şöyle devam etti:

     
  • 08
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

    "Bizim müzemizde şu anda görev yapan 3 tane restoratör arkadaşımız var. Tekstil ve dokuma konusunda uzman arkadaşlar. Bakanlığımızdan gerekli izinler alarak, bu kıyafetlerin restorasyonuna karar verdik. Gerekli izinleri aldıktan sonra da kumaşlara hangi noktada nasıl müdahaleler yapalım konusunda karara varıldı. Çünkü müzecilerin görevi, bu kültür varlıklarını gelecek kuşaklara daha sağlıklı olarak aktarmaktır. 
  • 09
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

    19 kumaşın neredeyse tamamının restorasyon ihtiyacı vardı. Bir kısmı küçük dokunuşlarla hayata geçirildi, bir kısmı ise 5 aylık bir zamandır devam ediyor. Restorasyonu 1 yıl süren kıyafetler de var. Kumaşların aslına zarar vermeden, Selçuklu Dönemi kumaşlarıyla karşılaştırıldı. Dünya müzesinde çok az da olsa Selçuklu Dönemi kumaş örnekleri var, onlarla karşılaştırıldı. Astarların ve kumaşların cinsi belirlendi. 
  • 10
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

    Kumaşın özüne zarar vermeden, kimyasallar kullanılmadan bu kumaşları boyayarak onarıyorlar. Bu yıl Hazreti Mevlana´nın kıyafetlerinden oluşan bir sergiyi de aralık ayında açmayı planlıyoruz. Bu kıyafetler ilk kez ziyaretçilerle buluşacak. Şu ana kadar 12 tanesi tamamlandı."
  • 11
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

    '800 YIL SONRA GÜN IŞIĞINA ÇIKARTILACAK'

    Mevlana´ya ait kıyafetlerin geniş bedenlerinin, bir makam kıyafeti olduğunu belirten Bakırcı, "Mevlevilerin kıyafetleri nasıldı? Biz sadece semazenlerin tennurelerini, haydarilerini biliyoruz. Ama cübbe, palto konusunda kıyafetleri bilmiyorduk. Kaftanlar kadar çok gösterişli olduğunu görmüyoruz. Kıyafetlere baktığımızda sanki Hazreti Mevlana´nın çok iri bir yapıya sahip olduğunu sanıyoruz ama öyle değil.
  • 12
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

    Bir üniversitedeki rektör cübbesi gibi, hakimlerin, avukatların cübbesi gibi bu kıyafetlerin de bir makam elbisesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 800 yıldır saklanan bu kıyafetler onarımlar sayesinde tekrar gün ışığına çıkartılmış olacak" dedi.
  • 13
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

    'BOYUNUN 160-165 SANTİM, AĞIRLIĞININ DA 60 KİLOGRAM OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ´

    Mevlana´nın kıyafetleri ile bazı bilgiler ışığında boyu ve kilosu gibi bilgilere ulaştıklarını ifade eden Bakırcı şunları kaydetti:
  • 14
    Mevlana'nın kıyafetleri sandıktan çıktı... Boyu ve kilosu belli oldu

     

    "Hazreti Mevlana´nın 18´inci yüzyıldan itibaren yapılmış olan minyatür resimleri var. Bunlar bazı tanımlara göre yapılmış resimler. Mevlana´nın soluk benizli, renkli gözlü, 60-63 kilogram civarında olduğunu bilebiliyoruz. Elbiselerin makam kıyafeti olması nedeniyle bu kadar geniş ve bol olduğunu düşünüyoruz. Hazreti Mevlana´nın boyunun 160-165 santim civarında, kilosunun da 60 civarında olduğunu tahmin edebiliyoruz."

 

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