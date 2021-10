2021 yılında Hz. Muhammed'in doğum günü vesilesiyle kutlanan Mevlid Kandili'nin ne zaman olacağı araştırılıyor. İbadet etmek ve günahlarından tövbe etmek isteyen Müslümanlar tarafından önemsenen kandil günleri merak ediliyor. Mevlid kandili ne zaman? 2021 Mevlid Kandili tarihi ve Diyanet dini günler takvimi

2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, TARİHİ NE?

İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid Kandili 2021 yılında 17 Ekim 2021 tarihinde kutlanacak.

MEVLİD NE DEMEK?

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler, rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan geceyi (Miladi 25-26 Nisan 571 tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.), Şiiler ise on yedinci günü, Mevlid Günü ve on yediye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ