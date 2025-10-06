Mevsim değişimi demek egzama demek: Mevsimsel egzamaların önüne geçmek için neler yapılmalı?
Mevsim değişiklikleri yalnızca gardıroplarımızı değil, cildimizi de etkiliyor. Egzama hastaları için bu dönemler, semptomların artışı anlamına geliyor. Peki, mevsimsel egzamayı tetikleyen faktörler neler ve alınabilecek önlemler hangi noktada devreye giriyor?
Kışın kuru soğuğu, yazın yakıcı sıcağı… Cildiniz bu değişimlere hassassa egzamayla mücadele etmeniz zor olabilir. Uzmanlar, mevsimsel egzamanın doğru bakım ve basit önlemlerle kontrol altına alınabileceğini söylüyor...
MEVSİMSEL EGZAMA NEDİR?
Egzama, tıbbi adıyla atopik dermatit, ciltte kuruluk, kaşıntı, kızarıklık ve iltihaplı lezyonlarla ortaya çıkan kronik bir deri hastalığıdır. Çocuklarda daha yaygın görülse de yetişkinlerde de ortaya çıkabilir.
Özellikle mevsim geçişlerinde ya da hava koşullarının sertleştiği dönemlerde semptomlar belirginleşir. İşte bu durum “mevsimsel egzama” olarak adlandırılır.
NEDEN MEVSİM GEÇİŞLERİNDE ARTIYOR?
Egzamanın bilinen en güçlü tetikleyicilerinden biri sıcaklık değişimleridir. Kışın soğuk hava ve kuru rüzgârlar cildin nemini kaybetmesine yol açar. Yazın ise güneş ışınları, aşırı terleme ve dış alerjenlerle temas cildi tahriş eder.
2023 yılında 10 binden fazla kişinin incelendiği bir çalışmada, hava sıcaklığının 0 derecenin altına düştüğü günlerde egzama şikâyetleriyle yapılan doktor ziyaretlerinin %160 arttığı belirlendi.
EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİLER
Her bireyde farklı seyreden egzama; kuru ve pullu cilt, yoğun kaşıntı, çatlaklar, kabarıklıklar veya kabuklanan yaralar şeklinde kendini gösterebilir.
Bazı kişilerde deride renk değişiklikleri, koyulaşma ya da açılma da görülebilir. Yüz, boyun, dirsek içleri, diz arkaları ve terleyen bölgeler en sık etkilenen alanlardır.
EGZAMA HANGİ MEVSİMDE DAHA ŞİDDETLİ?
Bazı kişilerde kış aylarında, bazılarında ise yaz sıcaklarında şikâyetler artar. Ancak araştırmalar, özellikle soğuk havanın cilt bariyerini zayıflatarak egzamayı tetikleme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte sıcak havalarda da ter ve güneş ışınları semptomları kötüleştirebilir.
YÖNETİM VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Egzamanın kesin bir tedavisi bulunmasa da belirtiler kontrol altına alınabilir. Düzenli nemlendirici kullanımı, kaşıntıyı azaltan medikal kremler, tetikleyici yiyeceklerden uzak durmak, stres yönetimi ve doktor kontrolünde uygun ilaç tedavisi bu sürecin temel adımlarıdır.