Kocaeli'de kayıp vakalarının çözümü için Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin talimatıyla özel ekip kuruldu. Ekibin başına Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz getirilirken, yardımcılığına ise Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal ve Cinayet Büro Amiri Hikmet Çakıcı atandı.



5 KAYIP VAKASI MEZARDA BİTTİ

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre; 15 kişilik özel ekip cinayet şüphesi de bulunan vakaları titizlikle inceledi. Yapılan yoğun çalışmaların ardından kaybolan 5 kişinin cinayete kurban gittikleri ortaya çıkarıldı, cesetler gömüldükleri yerden çıkarıldı. Ailelerin de yardımıyla adeta iğneyle kuyu kazarak 5 cinayeti peş peşe çözen ekibin adı emniyet teşkilatında mezarcı ekibe çıktı. İşte "mezarcı ekip" tarafından çözülen o cinayetler:



3 YILDIR KAYIPTI

2015 yılında İzmit'te kaybolan elektrikçi Erman Kızıltan'ın (33) bulunması için yapılan teknik takip ve fiziki çalışmalar sonucunda A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularında Kızıltan'ı alacak verecek meselesi yüzünden iş yerlerinde öldürdükleri ve Kartepe'de bulunan ormanlık alana gömdükleri tespit edildi. Savcının katılımıyla zanlıların gösterdiği yerde yapılan kazıda Erman Kızıltan'a ait olduğu değerlendirilen ceset çıkarıldı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ELİF ARSLAN CİNAYETİ

Gebze'deki evinden 2016'da "hava alacağım" diyerek ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Elif Arslan (31) için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı detaylı teknik takip ve fiziki çalışmalar sonucu genç kadının en son birlikte olduğu Soner S. gözaltına alındı. Soner S. sorgusunda Elif Arslan'ı silahla başından vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Genç kadının cesedi Dilovası ilçesinde çalılık alan içerisinde üzeri sert plastik madde ile örtülmüş olarak bulundu. Soner S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





EŞİ VE ONUN SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

İzmit'te 7 Aralık 2017 günü Bekirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne hakkında kayıp başvurusu yapılan Hüsnü Güntaç hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Güntaç'ın eşi Sibel Güntaç ve sevgilisi Fahrettin Ö. gözaltına alındı. Zanlılar Güntaç'ı kafasından vurarak öldürdüklerini, cesedi battaniyeye sararak Yalova'nın Altınova ilçesinde ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Yer gösterme işlemi sonunda yapılan kazı çalışmasında Hüsnü Güntaç'a ait ceset bulundu ve 2 şüpheli tutuklandı.



ECEM ÖLDÜRÜLDÜ, ANNESİ İNTİHAR ETTİ

Gölcük'te gördüğü kanser tedavisi nedeniyle okuluna ara veren lise öğrencisi Ecem Balcı geçen ocak ayında ortadan kayboldu. Kızı hakkında polise kayıp başvurusunda bulunan anne Esra Ercömert, yaşadığı acıya dayanamayıp Kandıra'da denize atlayarak intihar etti. Ecem'le ilgili araştırmalarını sürdüren Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli olarak annesinin erkek arkdaşı Süleyman Kara'yı gözaltına aldı. Ecem'i boğarak öldürdükten sonra gömdüğünü belirten Kara'nın gösterdiği Gölcük Ayvazpınar mevkisinde yapılan kazıda genç kızın cesedi bulundu. Süleyman Kara tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KATİLİ AKRABASI ÇIKTI

Körfez'de 10 Mayıs 2018 tarihinde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Tütünçiftlik Polis Merkezi Amirliği'ne hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Yusuf Acar'a yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü dedektifleri çalışma başlattı. Elde edilen ipuçlarını değerlendiren polis, Acar'ın en son birlikte görüldüğü akrabası Şehmus Acar'ı gözaltına aldı. Acar, sorgusunda Yusuf Acar'ı İlimtepe mevkisinde öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Yapılan kazıda kayıp Yusuf Acar'ın cesedine ulaşıldı. Şüpheli Şehmus Acar da tutuklandı.



