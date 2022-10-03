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Mezunları iş bulamayan İngiliz üniversitelerinde ceza riski

İngiltere'de üniversiteler, öğrencilerinin mezuniyeti sonrası 15 ay içerisinde iş bulamaması durumunda ceza ve yaptırım riski ile karşı karşıya.

Mezunları iş bulamayan İngiliz üniversitelerinde ceza riski
Mezunları iş bulamayan İngiliz üniversitelerinde ceza riski
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HABERTURK.COM

İngiltere'de genç işsizliği sorununa karşın yeni önlemler kapıda.

Öğrenci Ofisi'nden yapılan açıklamada, öğrencilerine iş vermeyen, yüzde 60 barajını karşılamayan 62 üniversite ve yüksekokulda 11 binden fazla öğrencinin kayıtlı olduğunu açıkladı. Bununla birlikte öğrencilerin okulu bırakma oranının yüksek olduğu enstitüler de tespit edildi.

The Guardian'a konuşan Öğrenci Ofisi'nden Susan Lapwroth "Öğrenciler açısından sonuçların zayıf olduğu ve eğitim kurumlarının bunu makul bir şekilde açıklayamadığı durumlarda müdahale edebiliriz" dedi.

Öğrenci Ofisi, düşük kaliteli gördükleri alanlar için testler başlatırken, mezunların yüzde 60'ından daha azının derslerini tamamladıktan sonra iş bulduğu durumda, üniversitelerin para cezasına çarptırılabileceği ifade edildi. Öğrenci Ofisi, para cezalarının 500 bin sterline (yaklaşık 10.3 milyon TL) kadar çıkabileceğini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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