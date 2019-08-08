MFÖ: Bizim için bir ilk olacak - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; sanat hayatındaki 46. yılını geride bırakan efsane grup MFÖ, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.

Sahneden sevenlerine seslenen grup, “Şimdi söyleyeceğimiz bu iki şarkıyı daha önce hiç söylememiştik, bizim için de bir ilk olacak" dedi.

MFÖ, ilk önce 'Aşkların Ortasında' parçasını, daha sonra ise Türkiye’de yapılan ilk rap şarkı olan ‘Anında Görüntü'yü ilk defa sahnelerinde seslendirdi.

‘Ah Bu Ben', 'Yaşın 19', 'Sarı Laleler', 'Vurgun Yedim' 'Ele Güne Karşı' ve 'Olduramadım' gibi efsaneleşmiş parçalarını da söyleyen MFÖ, dinleyicilerine tam anlamıyla müzik ziyafeti yaşattı.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konsere sanat camiasından da ünlü isimler vardı. Selen Görgüzel ve Timuçin Esen konseri dinlemeye gelenler arasındaydı.



