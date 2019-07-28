Mazhar Alanson: Kimse yerinde durmasın bu gece! - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; MFÖ, geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluştu. konserlerine 'Ele Güne Karşı' ile son derece enerji yüklü bir şekilde başlayan MFÖ, şarkı esnasında seyircinin alkışlarla katılmasını isteyerek eğlencenin fitilini ateşledi.

MFÖ, 'M.V.B.A', 'Ah Bu Ben', 'Bazen' ve 'Sakın Gelme' gibi dillerde yer etmiş hit şarkılarını 3 saat boyunca aynı coşku ile seslendirdi.

"Kimse yerinde durmasın, bu gece herkes eğlensin istiyoruz" diyerek binlerce MFÖ hayranına seslenen Mazhar Alanson, "Hep birlikte 'Mecburen' şarkısını söylüyoruz" dedi.