Sosyal medyada yayılan 'Mazhar Alanson yoğun bakıma alındı' iddialarına instagram hesabından cevap verdi. Alanson, "Allah'a şükür hiçbir şeyim yok. Evde oturuyorum..." diyerek kahkaha attı.

Alanson ayrıca twitter hesabından da, "ne kadar ölmemi isteyen varmış meğer o belalar size bir döner görürsünüz:)" twitini attı.