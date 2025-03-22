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        Haberler Spor Futbol MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 2025 UEFA Hakem Sempozyumu'na katıldı - Futbol Haberleri

        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 2025 UEFA Hakem Sempozyumu'na katıldı

        Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, UEFA tarafından düzenlenen 2025 Hakem Sempozyumu'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 13:25 Güncelleme: 22.03.2025 - 13:25
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        MHK Başkanı Gündoğdu, 2025 Hakem Sempozyumu'na katıldı
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        UEFA tarafından düzenlenen 2025 Hakem Sempozyumu organizasyonuna, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) temsilen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu katıldı.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Budapeşte'de gerçekleştirilen sempozyumda UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'nin yanı sıra UEFA'nın hakemlikten sorumlu yöneticileri, Avrupa'nın önde gelen hakem eğitmenleri ve 55 üye ülkenin temsilcileri de yer aldı.

        Sempozyum kapsamında UEFA'nın hakem gelişim projeleri, hakem gözlem sistemi, kadın hakemliğin gelişimi, VAR uygulamaları ve medya ile ilişkileri gibi birçok başlıkta sunumlar ve çalışma grubu oturumları düzenlendi. Ayrıca hakemliğin geleceğine yönelik forumlar gerçekleştirilerek UEFA'nın gelecek stratejileri paylaşıldı.

        Ferhat Gündoğdu, TFF'yi temsilen katıldığı sempozyumda UEFA ile iş birliğini güçlendirme ve Türkiye hakemliğini uluslararası alanda ileriye taşıma adına temaslarda bulundu.

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