MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek parti toplantısının, İstanbul'daki yer sarsıntılarının devam etmesi nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

MHP

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek parti toplantısının, İstanbul'daki yer sarsıntılarının devam etmesi nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin yetkili kurullarıyla milletvekilleri ve il başkalarının katılımıyla 30 Eylül'de gerçekleştirilecek, daha önce duyurulan toplantının, 1 Ekim'de TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla yaşanacak gündem yoğunluğu ve İstanbul'daki yer sarsıntılarının devam etmesi sebebiyle ertelendiğini ifade etti.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Erteleme kararı, birkaç gündür İstanbul'da müteselsil olarak süren ve çevre 13 ilimizi de etkileyen çeşitli büyüklükteki depremlerin bölge halkı üzerinde yarattığı menfi etkinin azaltılması için görevlendirilecek MHP yetkili kurul üyeleri ve bölge milletvekilleri bu nazik zaman diliminde halkla dayanışma içinde olması gerektiği değerlendirilerek alınmıştır. Partimiz, evvelemirde sayın İzzet Ulvi Yönter, sayın Feti Yıldız ve sayın İsmail Faruk Aksu’dan oluşan genel başkan yardımcılarımızı, bölge illeri milletvekillerimizi, bölge MYK ve MDK üyelerimizi görevli kılmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İBB Başkanı ...
Son dakika... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar
GÜNDEMİBB Başkanı İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar
Ne koşmak ne yürümek, sinemaya gitmek istedi
GÜNDEMNe koşmak ne yürümek, sinemaya gitmek istedi
Bir utanç davası…
GÜNDEMBir utanç davası…
81 bin lirayı gişede bankacılar kurtardı
GÜNDEM81 bin lirayı gişede bankacılar kurtardı
Son dakika... Kandil bölgesinde üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMÜç terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika... Eski istihbaratçı Basri Aktepe'ye FETÖ'ye üye olmaktan 12 yıl hapis cezası
GÜNDEMEski istihbaratçıya FETÖ'den hapis
Son dakika... Başsavcılık, 31 Mart seçimiyle ilgili seçim kurulu müdürleri hakkındaki soruşturmada 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi
GÜNDEM31 Mart soruşturmasında 17 kişiye takipsizlik
Son dakika... İBB'DE ŞOK GÖRÜNTÜ! İBB binasında hareketlilik! Makam odasına tırmandı - HABERLER
GÜNDEMİBB'de şok! İmamoğlu'nun odasına tırmandı
Şehmus Tatlıcı'ya 3 beraat bir ceza istendi - Haberler
GÜNDEMTatlıcı için istenen ceza belli oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X