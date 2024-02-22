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        Haberler Gündem Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: AYM, Anayasa'nın 95. maddesini ihlal etti

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: AYM, Anayasa'nın 95. maddesini ihlal etti

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gelişme sonrası yaptığı açıklamada, "AYM, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor." ifadelerini kullandı. Yıldız, AYM'nin kararıyla ilgili olarak ayrıca "AYM, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 20:43 Güncelleme: 22.02.2024 - 20:43
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        MHP'den AYM'nin kararına eleştiri
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, Anayasa'ya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

        Yıldız'ın değerlendirmeleri şöyle:

        Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu , “TBMM Genel Kurulu’nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının okunarak Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali” istemiyle CHP’nin yaptığı başvuru ile Atalay’ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu “yetkisizlik nedeniyle reddetmek “ yerine ; Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usülleri hakkındaki kanuna aykırı olarak olarak ; “Karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. “Anayasa Mahkemesi, Anayasaya bağlı kalmama tavrını sürdürüyor. “Anayasa’nın 84. maddesinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa’nın 85. maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine başvuru imkânı tanınmamıştır.” Anayasa Mahkemesi’nin daha önce hükümlü üç milletvekiliyle ilgili TBMM’de kesin kararın okunmasıyla düşen milletvekillikleri için AYM’ye yapılan başvuruları yetkisizlik sebebiyle reddine karar vermiştir . Anayasa Mahkemesi aynı konudaki son başvuruyu yine “yetkisizlik sebebiyle reddetmesi” gerekirken kendi içtihatlarını da göz ardı edip “karar verilmesine yer olmadığı kararı” vererek Anayasanın 85. Maddesini açıkça ihlal etmiştir. Ancak Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun Anayasa 85’e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu karar açık bir mesajdır . Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararı vererek Mecliste tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir. Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararının gerekçesinde ne yazarsa yazsın Anayasayı ve TBMM’yi tanımayan bu kararını hukukileştiremez, meşrulaştıramaz.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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