MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İkinci el inançların ve yakıcı düşüncelerin sonu yoktur. İnsani değerler insanlık onuru ayaklar altındadır. Kardeşçe yaşamak erdemli bir hayatın izinden yürümek varken birbirimizi hırpalayıp şeytanlaştırmak, savaş boyaları sürmek bedeli çok ağır olacak bir gaflettir. Başka Türkiye yoktur. Milletimiz güçlü bir ailedir. Türk halkı birbirine sarılmakla mükelleftir. Güncel tehlikelere direniş göstermeliyiz.

"ZULÜM TAARRUZA GEÇMİŞTİR"

Olmaz denilen ne varsa olmaya başlamıştır. Zulüm taarruza geçmiştir. Korku imparatorluğu seri cinayetlerinde el ve çıta yükseltmiştir. İnsani krizler tıpkı bir volkan ağzı gibi patlamaktadır. Beşeriyet temiz bir vizyona aç ve muhtaçtır. Tavır almamız bir ihtiyaçtır. Dağıtılmak istenen birliğimiz ve dirliğimizdir. Buna göz yumamayız. Sahte ve sanal gündemlere kaptıracak yakamız yok.

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"İSRAİL KONTROLDEN ÇIKMIŞTIR"

Gazze 360 gündür vurulmaktadır. İmdat çağrılarını Türkiye ve birkaç ülke dışında kimse duymamıştır. Ortadoğu'da insanlık can çekişmektedir. Uluslararası sistem tıkanmıştır. Savaş çıkacağı kadar çıkmış İsrail kontrolden çıkmıştır. İsrail haydut devlet ürününün son sürümüdür. Şurası örtülemez bir gerçek ki ABD destekli İsrail terör devleti, suikast ve saldırılarını otomatiğe bağlamıştır. Sürek avı neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacak. BM'nin devreye girmeye niyetinin olmadığı da anlaşılmaktadır. Savaşın yayılması Ortadoğu ile sınırlı kalmaz. BMGK yapısı reforme edilmeli.