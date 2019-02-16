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MHP'nin 20 ilçe ve beldede adayları belli oldu!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 20 ilçe ve beldede yerel seçimde belediye başkanı adayı olacak olan isimleri açıkladı

Giriş: 16.02.2019 - 15:25 | Güncelleme:
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 31 Mart Yerel Seçimi'nde 20 ilçe ve beldeye yönelik belediye başkanları adaylarını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucu 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde kesinleşen ilçe ve belde belediye başkan adayları şöyle:

Giresun

Çanakçı (İlçe)

İsmet Öncü

Isparta

Gönen (İlçe)

Ahmet Kaya

Rize

Kalkandere (İlçe)

Abdullah Çakmak

Afyonkarahisar

Sinanpaşa/Küçükhüyük

Recep Esen

Afyonkarahisar

Sinanpaşa

Taşoluk

Fatih Davas

Afyonkarahisar

Sultandağı

Dereçine

Mustafa Türk

Bilecik

Merkez

Bayırköy

Gani Levent Baydır

Bilecik

Bozüyük

Dodurga

Fatih Taştan

Bolu

Mudurnu

Taşkesti

Mehmet Öztürk

Edirne

Meriç

Subaşı

Erkan Aydın

Isparta

Gönen

Güneykent

Hidayet Can

Kırklareli

Merkez

Kavaklı

Gizem Bayram

Kırklareli

Merkez

İnece

Veysel Atman

Kırklareli

Babaeski

Karahalil

Oğuzhan Cengiz

Kırklareli

Pınarhisar

Kaynarca

Halil İnan Mazman

Kırklareli

Lüleburgaz

Ahmetbey

Güldüren Başoğul

Kırklareli

Lüleburgaz

Büyükkarıştıran

Yakup Demir

Sivas

Altınyayla

Deliilyas

Tezcan Yılmaz

Sivas

Şarkışla

Gürçayır

Seyfettin İlhan

Sivas

Gemerek

Çepni

Şahin Otyakmaz

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