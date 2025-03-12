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        Haberler Gündem Politika MHP, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde CHP ile görüşmeme kararı aldı | Son dakika haberleri

        MHP, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde CHP ile görüşmeme kararı aldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile görüşmeme kararı aldıklarını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 05:08 Güncelleme: 12.03.2025 - 05:08
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        MHP, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde CHP ile görüşmeme kararı aldı
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik yaptığı değerlendirmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıklamalarda bulundu.

        Özdemir, paylaşımında, "Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı'nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir. Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP'li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP'li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur. CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir. Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP'nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız Kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek, saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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