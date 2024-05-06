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        Haberler Dünyadan Michael Jackson filminin çekimleri sürüyor - Magazin haberleri

        Michael Jackson filminin çekimleri sürüyor

        Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmde 'Popun Kralı' rolünü yeğeni Jaafar Jackson oynuyor. Filmden yeni set görüntülerinde Jaafar'ın amcasına tıpatıp benzerliği dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 13:39 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:39
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        Michael Jackson'ın hayatını anlatan filmde 'Popun Kralı'nı, yeğeni Jaafar Jackson canlandırıyor. Filmden yansıyan Los Angeles'taki yeni set görüntülerinde, 27 yaşındaki oyuncu, Michael Jackson'ın neredeyse tıpatıp aynısı gibi görünüyor.

        Jaafar Jackson'ın Michael Jackson'ın kendine özgü tarzından ilham alan, altın detaylı lacivert bir askeri ceket giydiği fotoğraflar, film hakkında büyük heyecan yarattı.

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        2009'da 50 yaşında hayatını kaybeden müzik ikonunun giydiği gibi, yanları çizgili siyah kısa pantolonun yanı sıra uzun çoraplar ve siyah mokasen giyen Jaafar Jackson, amcasına dönüşürken havacı güneş gözlüğü takmayı ihmal etmedi.

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        Setten yansıyan yeni görüntülerde, şehir merkezinde trafik durmuş haldeyken, ünlü müzisyenin bir arabanın tepesinde durup hayranlarını selamladığı bir sahne çekildi. Sahnede birçok kişi sanatçıyla tanışmak için akın ederken, Michael'ı oynayan Jaafar Jackson'ın kalabalığa gülümsediği ve onlara el salladığı görülüyor.

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        Kıyafetlere, Michael Jackson'ın daha uzun saç görünümüne ve sokaktaki eski model arabalara bakılırsa sahnenin 1980'lerde geçtiği anlaşılıyor. Daha önce Michael Jackson'ın kariyerinin başlarında, 1970'lerde geçen sahneler çekilirken görülmüştü.

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        Geçtiğimiz haftalarda Jaafar Jackson, Michael Jackson ve ailesinin çoğunun 1971'den itibaren yaşadığı, Los Angeles'ın Encino semtindeki Jackson yerleşkesi Hayvenhurst'te sette çekim yaparken fotoğraflanmıştı.

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        18 Nisan 2025'te vizyona girecek olan biyografik filmde, menajer Joe Jackson rolünde Colman Domingo, Michael Jackson'ın avukatı ve gelecekteki emlak vasisi John Branca rolünde Miles Teller yer alıyor.

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        TACİZ İDDİALARI DA ANLATILACAK

        Filmin, Michael Jackson'ın 1990'lı yıllarda çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiaları da dahil olmak üzere hayatının büyük bir kısmını kapsaması bekleniyor. Sanatçı, 1993 yılında üvey babasından araba kiraladıktan sonra arkadaş olduğu 13 yaşındaki Jordan Chandler'a cinsel tacizde bulunmakla suçlanmıştı. Polis, Chandler'ın bir psikiyatriste Jackson'ın kendisini taciz ettiğini söylemesinin ardından soruşturma başlatmış, ancak soruşturma delil yetersizliği nedeniyle düşmüştü.

        #Jaafar Jackson
        #Michael Jackson
        #biyografi
        #film
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