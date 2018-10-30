6 NBA şampiyonluğu kazanıp ve 5 kez de MVP seçilerek bir döneme damgasını vuran Amerikan basketbol ligi NBA'in eski oyuncularından Michael Jordan, bir e-spor girişimi olan aXiomatic'e yatırım yaptı. Team Liquid takımının sahibi olan girişimin 26 milyon dolarlık yatırım turuna, Jordan ile birlikte David M. Rubenstein’in sahibi olduğu Declaration Capital da katıldı.

E-spor'un hızla büyüyen bir alan olduğunu kaydeden Jordan, "Spordaki portföyüme e-sporu da eklediğim için mutluyum. E-sporun hızla büyüyen uluslararası bir endüstri" dedi.

OYUNCU SAYISI 589 MİLYON KİŞİYE ÇIKACAK

aXiomatic, henüz doygunluk noktasına ulaşmamış bir sektörde faaliyet gösteriyor. Öyle ki, 2017 yılında dünyada 385 milyon e-spor oyuncusu vardı. Bu sayının 2020 yılına kadar 589 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. E-spordaki son yatırım da Cloud9 isimli girişimin aldığı 53.6 milyon dolar olmuştu.

'GELECEKTE E-SPOR TARAFTARLARI OLACAK'

Bünyesinde pek çok e-spor markası bulunduran aXiomatic, oyun endüstrisini de geliştirmeye yönelik adımlar atıyor. Şirket bu amaç doğrultusunda, 2016 yılında Team Liquid adlı e-spor takımını satın aldı.

Girişimin, alınan yatırımı takımlarını geliştirmek, etkinlik ve sponsorlukları artırmak için kullanacağı açıklandı. aXiomatic’in kurucusu ve CEO’su Ted Leonsis, "Bir sonraki neslin spor taraftarları, e-spor taraftarı olacak" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ