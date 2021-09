Michael Williams hayatını kaybetti

The Wire'da Omar Little ve Boardwalk Empire'da Albert "Chalky" White karakterleri ile tanınan 54 yaşındaki Michael Kenneth Williams hayatını kaybetti.

MİCHAEL KENNETH WİLLİAMS KİMDİR?

Michael Kenneth Williams (d. 28 Kasım 1966 Brooklyn, New York) Amerikalı aktör, dansçı ve muhabir. En iyi bilinen rolleri HBO drama serisi olan The Wire'da Omar Little olarak ve Boardwalk Empire'da Albert "Chalky" White karakterleridir. Ayrıca The Road, Inherent Vice, The Night Of, Gone Baby Gone, 12 Yıllık Esaret gibi televizyon ve sinema prodüksiyonlarında yer almıştır.