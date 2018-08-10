Middlesbrough - Birmingham City rakamlar

Middlesbrough ve Birmingham City, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Middlesbrough 4 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Birmingham City 1 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Middlesbrough, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Birmingham City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 324 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Middlesbrough kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Birmingham City sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Middlesbrough önceki hafta Birmingham City mücadelesinde 2-0 kazandı.

Birmingham City, Middlesbrough karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Middlesbrough, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

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