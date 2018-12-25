Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Uysal, mide ülserine vardiyalı gece çalışan iş kollarında, bantlarda çalışan işçilerde, sosyal mesleklerde, yargı ve güvenlik mensuplarında, öğretmen, doktor, gazeteciler ve ev hanımlarında sık rastlandığını söyledi.
İHA'nın haberine göre; Dr. Uysal, "helicobacter pylori" ve ülserler konusunda bilgi verdi. Dr. Uysal, “Birçok ülser helicobacter pylori mikrobunun varlığı ile meydana gelir. Duodenal (onikiparmak bağırsağı) ülserlerde helicobacter pylorinin varlığı yüzde 100'e yakın oranla yüksek bulunmuştur. Bazı hastalarda helicobacter pylori vardır ancak ülser görülmez, bu yüzden helicobacter pylori varlığı yanında başka faktörlerde olması gerektiği düşünülmektedir. Helicobacter pylori varlığı ülser yapması dışında müzmin gastrit yaptığı kesindir, ileriki yaşlarda mide kanserlerine yol açtığı da iddia edilmektedir” dedi.
ÜLSERİN NEDENLERİ NELERDİR?
Ülserin nedenleri hakkında bilgi veren Dr. Uysal, “Mide ve duodenal ülserlerinin başlıca nedenleri; kan grubu 0 olan kimseler, psikolojik stres, travma, cerrahi operasyon gibi çeşitli fiziksel stresler, alkol, kafein ve sigara kullanımı, uzun süreli aspirin, kortizon veya antienflamatuvar ilaç kullanımı sayılabilir.
Duodenal ülserlerin yüzde 95' inde h. pylori bulunur ve organizma yok edilmezse, ülser nükseder. Bu nedenle, günümüzde helicobacter pylorinin yok edilmesi, ülser tedavisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bunun için çok çeşitli antibiyotikler kullanılmaktadır. Az da olsa dirençli mikrop grupları vardır. Sonbahar ve ilkbaharda mide ağrılarının ve diğer yakınmaların sıklığı artar. Vardiyalı - gece çalışan- iş kollarında, bantlarda çalışan işçilerde, sosyal mesleklerde, yargı ve güvenlik mensuplarında, öğretmen, doktor, gazeteciler ve ev hanımlarında sık rastlanır” diye konuştu.
PEPTİK ÜLSER BELİRTİLERİ
Peptik ülserine değinen Uysal, “Yemek sonrası ya da açlıkta karnın üst kısmında kemirme ve yanma şeklinde ağrı, geceleri bulantı ve mide ağrısıyla uykudan uyandıran ağrı - özellikle duodenum ülserinde, yiyecek alımıyla kaybolan ağrı, kusma ve ağrının kusmayla ortadan kalkması, gaz, aşırı acıkma ya da iştahsızlık, kansızlık ve kilo kaybı gibi belirtileri sayabiliriz. Ülserlerin tehlikeli sonuçları vardır: Mide kanamaları, mide delinmeleri ve bağırsak tıkanmalarıdır. Tedavi de operasyon zorunlu hale gelebilir” şeklinde konuştu.
Dr. Serkan Uysal, açıklamasını şöyle tamamladı: “Sindirim sistemi kanamalarının en büyük nedeni ülserlerdir. Bazen daha önce hiç mide ağrısı yakınması olmayan kişilerde bile görülebilir. Bu kişiler ‘kahve telvesi’ gibi renkli bir materyal kusarlar ya da ‘katran renkli’ siyah, kötü kokulu, yumuşak kıvamda gaita dışkılarlar. Başka belirti olmadan, dışkısının siyah renkli olduğunu fark eden kişilerin mutlaka bir sağlık kurumuna acil olarak başvurması gereklidir. Kusma ve siyah renkli feçes olmadan önce aniden fenalık gelmesi, soğuk soğuk terleme halinde de üst gastrointestinal kanamadan kuşkulanılmalıdır.”GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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