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Midye tüketirken çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, aksi halde gıda zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceğini belirtti.

Binöz, “Midye, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından tüketime hazır ürünler sınıfına dahil edilmiştir. Midyenin sağlıklı bir deniz ürünü olarak değerlendirilebilmesi için nerede yetiştirildiğine dikkat edilmesi gerekir. İşlenmesi, hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hava kirliliği, böcek gibi çevresel etkilere de maruz kalabilirken, midye dolmanın yüksek pH ve besin örüntüsü, mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Sokak satıcıları tarafından hijyenik ve uygun olmayan sıcaklıklarda depolanan midye dolmalar gıda zehirlenmelerine ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilmektedir” diye konuştu.

KABUĞUNA DİKKAT EDİN

Binöz, "Midyenin taze olup olmadığını ilk olarak kabuğuna bakarak anlayabilirsiniz. Midyenin dış kabuğunun temiz ve renginin canlı olması gerekiyor. Bayat midyelerin kabuğu genellikle kirli, açık ve soluk renkte gözüküyor. Dondurulmuş olarak aldığınız midyelerin ise tüketmeden önce son kullanma tarihlerine mutlaka bakın" dedi.

TÜKETİRKEN AŞIRIYA KAÇMAYIN

Pirinçle hazırlanan 30 gram ağırlığındaki bir midye dolmanın, yaklaşık 26 kalori içerdiğini kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, "Tüketimde aşırıya kaçılması kolesterol, kan şekerinde dengesizlik ve kilo artışına neden olabilirken, midyenin sürekli ve aşırı tüketimi ayrıca ağır metal içeriği sebebiyle zehirlenmelere, alerjik reaksiyonlara, böbrek, karaciğer yetmezliklerine yol açabiliyor. Aynı zamanda yüksek sodyum ve kolesterol içeriğinden dolayı böbrek ve kalp hastaları çok dikkat etmeli" diye konuştu.

BİLMEDİĞİNİZ YERLERDEN ALMAYIN

"Midyeler deniz suyunu süzerek beslendikleri için; kirli sularda yaşayan midyeler ağır metalleri ve bulundukları ortamdaki bakterileri bünyesinde toplayabiliyor" diyen Binöz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum ağır metal birikimini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle midyelerin temiz sulardan elde edilmesi, temiz pişirildiğinden emin olunan yerlerde tüketilmesi gerekiyor. Aksi takdirde biriken ağır metaller kişide toksik etki yaparak; zehirlenmelere, merkezi sinir sistemi harabiyetlerine, enzim sistemleri, hücre ve dokular üzerinde negatif sağlık etkilerine neden olabiliyor. Özellikle deniz midyesinin ağır metal içeriği çiftlik midyesine kıyasla daha yüksek. Çiftlik midyesi düzenli olarak Tarım Bakanlığı tarafından denetlendiğinden çiftlik midye tüketimi deniz midye tüketimine kıyasla daha güvenilir görülüyor."

TAZELİĞİNDEN EMİN OLUN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, "Amerikan Kalp Birliği, balık ve kabuklu deniz hayvanlarında bulunan omega-3 yağ asitlerinin kalp koruyucu etkilere sahip olduğunu belirtmektedir. Özellikle yeşil midye üzerinde yapılan çalışmalar; yeşil midyenin demir, betain, kondroitin sülfattan zengin olması ile eklem ağrılarını ve eklem sertliklerini azalttığını gösteriyor. Ancak midyelerin hazırlanma, işleme ve depolama koşullarının hijyenik olduğundan emin olunmayan yerlerde tüketilmemesi, tazeliğinden emin olunması gerekmektedir” diye konuştu.